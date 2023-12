Il Milan riparte di Santo Stefano: previsto allenamento dopo due giorni di riposo

Come riportato da acmilan.com, il programma prevede due giorni di riposo dopo la seduta di ieri post Salernitana: i rossoneri non si alleneranno oggi, Festa di Natale. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 26 dicembre con una sessione pomeridiana.

Il report di sabato

Lavoro di scarico in palestra per i titolari di Salernitana-Milan. In campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi.