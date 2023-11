Il Milan riparte subito: sabato alle 15 c'è il Lecce. Oggi allenamento a Milanello

vedi letture

Dopo la splendida vittoria di ieri contro il PSG, il Milan tornerà in campo già sabato alle 15 contro il Lecce al "Via del Mare". Previsto a Milanello un allenamento: scarico per chi ha giocato ieri, seduta classica per il resto del gruppo.