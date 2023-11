Il Milan riprende ad allenarsi: "Nuovo mese, nuovo duro lavoro"

Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello dopo i due giorni di pausa concessi da mister Pioli all'indomani del pareggio del Maradona contro il Napoli. Il club rossonero, sui propri canali ufficiali social, ha pubblicato alcuni scatti della sessione di allenamento odierna e ha scritto: "Nuovo mese, nuovo duro lavoro".

🆕 New month, more hard work #SempreMilan



