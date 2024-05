Il Milan saluta e ringrazia Stefano Pioli: "Caro Mister...ce lo hai insegnato tu…Succede solo a chi ci crede"

Dopo quasi cinque anni, le strade del Milan e di Stefano Pioli si divideranno al termine di questa stagione. Per salutare e ringraziare il tecnico emiliano, il club rossonero ha pubblicato sui social un video con una bellissima lettera indirizzata all'allenatore rossonero che domani sera contro la Salernitana siederà per l'ultima volta sulla panchina del Diavolo.

Questo il testo della lettera: "Ciao mister, volevo dirti che mi ricordo tutto di quel giorno, quando siamo tornati lassù. Tu e i tuoi ragazzi sul tetto d’Italia, io e il mio zaino sul tetto di una pensilina, alla fermata del tram, col cuore che batteva forte. E mi ricordo quando tutto, con te, è cominciato: ricordo Bergamo, la pioggia col Rio Ave, i giorni del covid e di un Milan che rinasce, il ritorno in Europa e quello a casa nostra, la Champions League.

Con te siamo tornati ad attaccare con coraggio, a giocare per vincere, ad arrabbiarci quando non lo abbiamo fatto, a tifare con orgoglio.

Rafa, Theo, Mike e tutti quei ragazzi che con te sono diventati uomini più forti, perché gli hai trasmesso i valori di questo club e gli hai insegnato come affrontare le sfide del campo e della vita. Lo hai fatto con passione, umiltà e dedizione. Per questo, volevo semplicemente dirti grazie. Tutte le volte che mio padre attaccava la sciarpa al mio zaino prima di prendermi sulle spalle per portarmi a San Siro, io quel momento lì me l’ero soltanto immaginato. “Noi siamo il Milan”, mi diceva, “e torneremo lassù”. Lo abbiamo fatto, siamo tornati a vincere. Ed è stato bellissimo. Del resto, ce lo hai insegnato tu…SUCCEDE SOLO A CHI CI CREDE…".