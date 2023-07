Il Milan scenderà in campo con la divisa bianca contro il Real Madrid: le foto

AC Milan farà debuttare il nuovo Away kit al Rose Bowl Stadium di Pasadena oggi alle 4:00 italiane, quando il Milan affronterà il Real Madrid, nell'ambito del Soccer Champions Tour 2023. Christian Pulisic e compagni, dunque, sono pronti a sfoggiare davanti ai 100mila spettatori di Pasadena e ai tanti davanti alla TV il kit da trasferta che ha riscosso tantissimo successo sui social.

Our @pumafootball Away Kit is ready to take to the field in Pasadena 🇺🇸#RealMadridMilan #MilanXMilan #ACMTour #SempreMilan