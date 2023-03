MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di DAZN, il ct Mancini commenta così l’undici iniziale del Milan di questa sera, che per la prima volta nella sua storia non comprendeva neanche un giocatore italiano: “Ogni allenatore fa le sue scelte, e ogni club ugualmente. Noi dobbiamo trovare delle soluzioni e a volte non è semplice”