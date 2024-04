Il Milan senza Loftus-Cheek contro il Lecce: 4 i precedenti in stagione, solo una vittoria

vedi letture

Al 93' della sfida del Franchi contro la Fiorentina Ruben Loftus-Cheek è stato ammonito dall'arbitro Maresca di Napoli per una sbracciata (involontaria) ai danni di Rolando Mandragora. Per fortuna del Milan questo cartellino non ha pesato ai fini del risultato finale della partita, ma potrebbe farlo in futuro.

Con il giallo di ieri è infatti scattata la squalifica a Ruben Loftus-Cheek, il quale salterà la partita casalinga di sabato prossimo contro il Lecce. Un vero e proprio peccato, perché l'inglese era finalmente riuscito a trovare quella continuiità fisica, realizzativa e mentale che gli ha permesso di imporsi come uno dei migliori giocatori in Serie A in questo inizio 2024.

Questa assenza potrebbe dunque pesare negli schemi e nelle idee di formazione di Stefano Pioli, che in stagione ha dovuto fare a meno del'ex Chelsea solo in quattro occasioni. Fra le altre cose i precedenti non sono confortanti, visto che senza Loftus-Cheek in campo il Milan è riuscito a vincere solo in un'occasione, nella caotica e super polemica trasferta di Genova contro il Grifone, pareggiando nelle seguenti due, contro Napoli e Lecce, e perdendo contro la Juventus.