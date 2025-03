Il Milan si affida al Bebote: la Lazio è tra le sue vittime preferite

La stragrande maggioranza delle speranze rossonere questa sera, nella sfida tra Milan e Lazio che alle 20.45 chiuderà la domenica di Serie A Enilive, sono riposte sulle spalle - o meglio nei piedi e nella testa - di Santiago Gimenez. Il Milan si affida al Bebote non solo perché è il centravanti su cui ha investito in inverno ma anche affidandosi un po' ai numeri. Può sembrare strano dirlo, visto che il messicano è arrivato da pochissimo in Italia, ma la Lazio è una delle sue vittime preferite.

Con il Feyenoord, Gimenez negli ultimi anni tra Champions, Europa e Conference League ha incontrato diverse volte sia la Roma che la Lazio. I biancocelesti li conosce benissimo e ci ha giocato contro quattro partite. In questi precedenti, nonostante per gli olandesi non sia andata sempre benissimo, El Bebote ha sempre fatto malissimo. Il bottino complessivo in quattro gare è infatti di ben 5 gol contro la Lazio. I biancocelesti sono una delle vittime preferite: secondi solo al PEC Zwolle, a pari merito con Ajax, Excelsior e Toluca.