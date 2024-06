Il Milan si complimenta con Ancelotti: "Carletto si ripete in Champions League! Congratulazioni al Real Madrid!"

Postato da pochi minuti sui propri canali social, questo il messaggio di congratulazioni da parte del Milan per Ancelotti e il suo Real Madrid, questa sera di nuovo Campione D'Europa per la 15esima volta nella sua storia.

Il messaggio del mondo rossonero: "Carletto si ripete in Champions League! Congratulazioni al Real Madrid!".

Carletto does it again in the Champions League! A massive congratulations to everyone at @realmadrid!