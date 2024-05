Il Milan si complimenta con l'Olympiacos per la vittoria della Conference

La Fiorentina ha appena perso la finale di Conference League ad Atene. La coppa andrà ai greci dell'Olympiacos, alla prima vittoria in ambito europeo. Il gol di El Kaabi al 116esimo minuto è stata una doccia fredda per i Viola ma anche un'esplosione di gioia per i tifosi della squadra greca, alla prima storica affermazione. A tal proposito, il Milan, in maniera alquanto tempestiva, fa i complimenti all'Olympiacos sui suoi profili social. Ecco il post su X: