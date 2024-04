Il Milan si complimenta con Sinner: "Siamo così fieri di te!"

Con un perentorio 2-0 (6-3 6-1) al bulgaro Grigor Dimitrov (numero 12 al mondo), Jannik Sinner, noto tifoso del Milan, nella serata italiana di ieri ha vinto l'ATP 1000 di Miami ed è diventato ufficialmente il numero 2 del tennis mondiale, davanti a Carlos Alcaraz e all'altro noto tifoso rossonero Nole Djokovic. Il tennista altoatesino è il primo italiano della storia a centrare questo risultato nel ranking ATP, scrivendo così una delle più belle pagine dello sport italiano. Questa mattina anche il Milan, tramite i suoi account ufficiali sui social, si è voluto complimentare con Sinner, che a fine novembre era stato ospite dei rossoneri a San Siro.

Il Milan ha ricordato prima i traguardi raggiunti da Sinner: "Titolo numero 2 in un Masters 1000, terzo titolo nel 2024, nuovo numero due del mondo". Poi il club ha aggiunto i suoi complimenti: "Enormi congratulazioni, Jannik! Siamo così fieri di te!".

Masters 1000 title No.2

3rd title in 2024

𝙉𝙚𝙬 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙉𝙤. 2️⃣



Huge congratulations, @janniksin! We're so proud of you! #SempreMilan https://t.co/9q8zmXMZPi