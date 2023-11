Il Milan si gode la sua Next Gen: dopo Camarda, ieri l'esordio di Traorè, il primo 2004 della A

Serata da dimenticare per il Milan quella di ieri, con l'eliminazione dai gironi di Champions League che non è mai stata così vicina. Forse i rossoneri possono consolarsi coi giovani: oltre ai risultati eccezionali della Primavera di Abate, che si è qualificata agli ottavi di finale di Youth League con un turno d'anticipo in un girone di ferro con BVB, PSG e Newcastle, l'esordio in campionato di Camarda e ieri quello in Champions del giovane attaccante classe 2004 Chaka Traorè. L'ivoriano è subentrato al 77' a Samuel Chukwueze e questi sono stati i sui primi 13 minuti con la maglia rossonera 'dei grandi', ma non la prima da professionista.

Curiosamente il suo primo gettone da pro, i primi tre in realtà, arrivarono oltre due anni fa, quando Traorè vestiva ancora la maglia del Parma. I ducali decisero di metterlo alla prova nel finale di una stagione in cui viaggiava ad una media di quasi un gol a partita con la Primavera, facendolo diventare il primo 2004 in assoluto a calcare i campi di Serie A. Oltre due anni dopo, con altrettanti stagioni vissute con la Primavera rossonera, ecco il tanto sospirato esordio con la squadra di Pioli, che lo ha avuto a disposizione in allenamento sin da inizio stagione.

Si perché nella politica rossonera c'è la convinzione che nel campionato Under 19 (Primavera, ndr) debba giocare una squadra giovane, ben più di quanto dica il regolamento. Così Traorè è stato aggregato stabilmente alla Prima Squadra, scendendo a dare una mano a mister Abate solo per le gare di Youth League (3 presenze, un pesantissimo gol e due assist). Motivo per cui, dopo il mancato passaggio al Brescia, saltato in extremis in estate, questo sarà un anno di transizione per lui, utile per crescere ma con pochi minuti in campo.

Il ragazzo comunque ha talento e il Milan ha voluto premiarlo, blindandolo con il rinnovo di contratto firmato in estate fino al 30 giugno 2028. Un rinnovo che vale moltissimo per il giovane attaccante e che mette al riparo i rossoneri da eventuali assalti al 19enne. Per lui ieri 13 minuti giocati da subentrato nel secondo tempo, 50% di contrasti vinti, una media di 9.0 tocchi sul pallone e un passaggio chiave effettuato, nell'occasione del tiro di Loftus-Cheek. Una percentuale di precisione dell'83% e una precisione del 100% di passaggi nella propria metà campo.