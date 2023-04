Il Milan si qualifica alle semifinali di Champions League se...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 1-0 di San Siro, il Milan si qualificherebbe alle semifinali di Champions League in caso di vittoria o di pareggio con qualsiasi risultato al "Maradona"; si andrebbe ai supplementari in caso di vittoria con un gol di scarto dei partenopei, passerebbe il Napoli in caso di vittoria con più di un gol di scarto.