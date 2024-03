Il Milan si schiera con il Napoli e Juan Jesus sulla lotta al razzismo

In seguito al presunto episodio di razzismo avvenuto ieri sera ai danni di Juan Jesus (finché non è dimostrato dagli organi preposti è giusto dare il beneficio del dubbio, ndr) il Napoli si è schierato al fianco del suo difensore, twittando un video con un messaggio chiaro: "Da Napoli a tutto il Mondo, urliamo: no al razzismo!". Il Milan ha preso le parti del club partenopeo come sempre accade in questicasi con la campagna dedicata per situazioni che riguardano discriminazioni di vario tipo: "We RespAct".