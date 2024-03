Il Milan sogna l'Europa League, Furlani: "Con la squadra al completo possiamo competere"

Il CEO rossonero Giorgio Furlani ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Slavia Praga di Europa League. Queste le sue dichiarazioni a proposito degli obiettivi del club per quanto riguarda il cammino in Europa.

Le sue parole: "È un buon momento per noi, stiamo recuperando gli infortunati, quindi con la squadra al completo possiamo competere in Italia e in Europa. Faremo del nostro meglio, a partire da stasera".