Il Milan su Hojlund? Intanto Thiaw lo maltratta e prende botte da Kalulu: le pagelle del danese in Milan-Atalanta

L'Atalanta va ko a San Siro per 2-0 in una partita dove i nerazzurri non hanno mai impensierito il Milan di Pioli. Marca visita anche uno dei bomber del momento come Hojlund. La Gazzetta dello Sport scrive: "Questo è il pane duro della Serie A: Thiaw più Kalulu, prende botte, perde 19 palloni e non ha neanche una chance per guardare la porta". Anche il Corriere dello Sport la pensa allo stesso modo: "Nel primo tempo vive nell'ombra, mai cercato dai compagni. Un match opaco". Tuttosport usa poche parole per descrivere la sua prestazione: "Maltrattato da Thiaw, la vede pochissimo". L'Eco di Bergamo lo definisce "impalpabile" e poi spiega: "Paga dazio a San Siro, chi lo marca dei tre dietro lo soffoca". Infine la valutazione di TMW: "Negli uno contro uno perde quasi sempre, ma è anche vero che i palloni gli arrivano praticamente sempre in maniera sporca".