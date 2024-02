Il Milan subisce troppi gol, Gabbia: "Tutti questi gol subiti ci danno fastidio"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport nel post Frosinone-Milan: "Sono contento di ciò che sto facendo, perché sono affezionato a tutti. Sono tornato qui e cerco di fare il meglio possibile".

Subite troppi gol?

"9 gol in 5 partite sono tanti per noi e per il Milan, ci dà fastidio. Ne abbiamo parlato in settimana, anche per capire un po' di sensazioni nostre. Abbiamo una settimana ora, dobbiamo sfruttarla per mettere a punto alcune cose".