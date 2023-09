Il Milan subito ad allenarsi dopo la batosta nel derby per il Newcastle

Dopo il 5-1 subito nel derby contro l'Inter ieri sera, il Milan tornerà già oggi ad allenarsi in vista della sfida di martedì in Champions League a San Siro contro il Newcastle. Prevista a Milanello una seduta di scarico per chi ha giocato ieri e una classica per il resto del gruppo.