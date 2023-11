Il Milan torna alla vittoria in rimonta in Champions dopo 14 anni: l'ultima il 3-2 al Real nel 2009

Grazie alla vittoria odierna per 2-1 sul Paris Saint Germain di Luis Enrique, il Milan di Stefano Pioli ha vinto un incontro in Champions League in rimonta per la prima volta dal 21 ottobre 2009, nella fase a gironi contro il Real Madrid. In quell'occasione i rossoneri sbancarono il Santiago Bernabeu per 2-3, andando subito sotto per 1-0 al 19' con la rete di Raul e ribaltando poi il risultato con Pirlo e Pato (doppietta), prima della rete finale di Drenthe.