Il Milan torna in Italia. Colombo: "Grazie per tutto l’affetto che ci avete mostrato"

Lorenzo Colombo, attraverso il proprio profilo su Instagram, ha pubblicato un messaggio per la fine della tournée negli Stati Uniti del Milan che nelle prossime ore tornerà in Italia: "Si conclude qui il nostro Tour negli Stati Uniti. Grazie per tutto l’affetto che ci avete mostrato, ora si torna a Milano!".