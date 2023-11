Il Milan tornerà in campo dopo la sosta tra poco meno di due settimane. Il calendario

La pausa nazionali appena cominciata è l'ultima del 2023. Al rientro dalla sosta il Milan avrà un bel filotto di partite che arriverà fino a inizio gennaio quando terminerà il girone di andata del campionato. In questo lasso di tempo le due gare decisive in Champions e la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Questo il calendario del Diavolo da qui a inizio gennaio:

25/11, ore 20.45 - MILAN-Fiorentina (A)

28/11, ore 21 - MILAN-Borussia Dortmund (CL)

2/12, ore 20.45 - MILAN-Frosinone (A)

9/12, ore 18 - Atalanta-MILAN (A)

13/12, ore 21 - Newcastle-MILAN (CL)

17/12, ore12.30 - MILAN-Monza (A)

22/12, ore 20.45 - Salernitana-MILAN (A)

30/12, ore 18 - MILAN-Sassuolo (A)

2/1/2024, ore 21 - MILAN-Cagliari (CI)

6/1/2024, ore 18 - Empoli-MILAN