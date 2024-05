Il Milan venerdì sfida la Roma a Perth: il bilancio complessivo contro i giallorossi in gare amichevoli

Venerdì alle ore 13 il Milan giocherà l’ultima gara stagionale prima del rompete le righe. La squadra rossonera, che sarà allenata nell’occasione da Daniele Bonera (in attesa della firma del nuovo allenatore), affronterà a Perth (Australia) la Roma. Sarà anche l’occasione per ricordare Agostino Di Bartolomei a trent’anni esatti dalla scomparsa e le due squadre giocheranno con una patch speciale sulle maglie “Ago ieri, oggi, sempre”.

Per quanto riguarda i precedenti con la Roma in gare amichevoli il bilancio è di tre vittorie giallorosse, un pareggio e un solo successo rossonero.

La prima sfida risale al dicembre 1927 e la Roma si impose per 4 a 2, con reti di Torriani e Aigotti per i rossoneri, mentre per i giallorossi il protagonista assoluto fu Chini Luduena con un poker.

Negli anni 50’ ci furono due amichevoli: la prima nel 1951 terminò con un pirotecnico 4 a 3 in favore dei romanisti. Il Milan allenato da Czeizler trovò le reti con Liedholm, Nordhal e Annovazzi.

Tre anni dopo, ecco il primo e unico successo rossonero. Il 12 settembre 1954 il Milan si impose per 1 a 0 grazie al goal di Soerensen a cinque dalla fine.

Nel settembre 1973 sempre con la Roma padrona di casa, il match finì con un pareggio ricco di emozioni e goal: 2-2. Per il Milan andarono a segno Rivera e Benetti, mentre per la Roma la firma dell’ex Pierino Prati autore di una doppietta.

L’ultimo precedente fra le due squadre in amichevole risale al 7 settembre 2000, in occasione del ventennale di Canale 5. A San Siro, il Milan perse ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Partita vibrante con Shevchenko e Montella autori di una doppietta a testa (un goal per uno su calcio di rigore). Alla lotteria dei penalty, per il Milan sbagliarono Boban, Shevchenko, Coco e Coloccini che resero inutili i rigori realizzati da De Ascentis e Brncic, visto il rigore decisivo realizzato da Zebina.

di Valentino Cesarini