Il Milan vince a Frosinone, CorSport: "Soffre e fatica, ma la magia è sempre pronta"

Il Milan c'è, fatica a Frosinone ma alla fine vince e mantiene quel terzo posto con un grande margine sul quarto, avvicinando sia l'Inter che soprattutto la Juventus seconda. "Allegri lo aveva detto, ci sono anche i rossoneri", si legge sul Corriere dello Sport, che nell'analisi della partita si concentra sull'importanza dei cambi dei rossoneri, che con l'ingresso di Jovic riescono a vincere la partita dopo aver rischiato di perdere. "Vanificati il rigore di Soulé e il destro di Mazzitelli", si legge ancora, che sembravano regalare il sogno alla squadra di Di Francesco, spezzato poi dalla rimonta rossonera. Il Milan di oggi è così: fatica, soffre ma ha la magia sempre pronta.

Le parole di Pioli.

"Il livello salirà presto in campionato e noi dobbiamo alzare il nostro livello in tutte le situazioni, come ad esempio oggi sui gol loro. Nel secondo tempo il Frosinone non ha concluso tanto verso la nostra porta. In fase difensiva possiamo fare meglio tante cose, soprattutto quando non siamo in possesso di palla. Adesso pensiamo al Napoli e sfruttiamo una settimana libera e senza impegni".