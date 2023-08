Il Milan vince all'esordio. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan ha vinto il suo esordio contro il Bologna. Non era scontato ma i rossoneri, grazie a un ottimo primo tempo, hanno portato a casa la vittoria grazie alle reti di Giroud e Pulisic. Queste le prime pagine odierne dei giornali sportivi.

La Gazzetta dello Sport scrive: "Bollicine Milan", sottolineando come la squadra di Pioli abbia risposto a Inter, Napoli e Juve ("Anche il Diavolo al tavolo delle grandi"). Per il Corriere dello Sport, invece, il titolo recita: "Sa di Milan". Tuttosport, in taglio laterale, opta per: "Giroud e Pulisic: il Milan va di fretta". Infine il QS che decide di titolare: "Milan, te la do io l'America", con riferimento a Pulisic ma anche a Cardinale presente al Dall'Ara.