Il Milan vince con il Torino e Theo può festeggiare: "Ritorno alla vittoria"

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Ritorno alla vittoria" ha esultato con queste parole Theo Hernandez questa mattina su Twitter per festeggiare la seconda vittoria di questo 2023 per il Milan, la prima dopo un mese. Il terzino rossonero contro il Torino si è reso protagonista di un assist al bacio per la testa di Giroud.