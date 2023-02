Il Milan vince per la prima volta nel 2023 due gare in fila in Serie A

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan non è ancora guarito ma è un paziente in convalescenza. I rossoneri, come sottolinea Opta, per la prima volta da dopo il Mondiale in Qatar hanno trovato due vittorie di fila in Serie A (tre considerando anche quella in Champions League contro il Tottenham). Un segnale importante per la continuità dei rossoneri, che sembrano aver superato il periodo più duro.