Il Milan vola anche online: la nuova piattaforma quasi raddoppia in un mese i numeri della scorsa stagione. Pulisic traino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vola il nuovo Milan anche nei numeri online. Su together.acmilan.com, la piattaforma ufficiale su cui è possibile trovare tutti i concorsi organizzati dal club e dai suoi partner (si vincono premi durante tutto l'anno), dal "1 luglio 2023, soltanto con le attività “Win the shirt” (in palio le maglie autografate dai nuovi arrivati) e “wallpaper download”, sono già state toccate le 116 mila partecipazioni rispetto alle 308mila totali della scorsa stagione; in pratica - si legge su gazzetta.it - in appena 40 giorni è stato raggiunto il 38% dei partecipanti dei dodici mesi della scorsa stagione.

Anche in questo caso Pulisic non tradisce: 21 mila partecipazioni sono state per la sua maglia".