Il Milan vuole tenersi Colombo e il Cagliari pensa a Gaich

Sedici presenze, due gol e una salvezza conquistata e sudata sul campo. Ma l'avventura in Italia di Adolfo Gaich potrebbe non essere finita qui. Dopo l'ultima stagione conclusa in prestito con la maglia dell'Hellas Verona, infatti, l'attaccante argentino ha fatto ritorno al CSKA Mosca che ne detiene il cartellino. Ora però le porte della Serie A potrebbero riaprirsi.

Secondo quanto raccolto da TMW, il nome di Gaich sarebbe infatti finito nella lista del mercato del Cagliari, alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto di mister Ranieri. Il calciatore classe '99, come detto, era arrivato a Verona lo scorso gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto (poi non esercitato dagli scaligeri), dopo aver già vestito la maglia del Benevento a gennaio 2021. Gaich ha anche un'offerta dal Vasco da Gama, ma la sua preferenza resta l'Italia.