Il milanista Sinner apre alla grande la domenica post-Udinese: 3-0 a Kachanov e quarti degli Australian Open raggiunti

Dopo la vittoria di ieri sera per 2-3 in casa dell'Udinese, c'è un'altra gioia, a pochissime ore di distanza, per i tifosi rossoneri. Il milanista Jannik Sinner, tennista numero uno in Italia e numero 4 al mondo, ha vinto per 3-0 il match contro il russo Karen Kachanov, numero 18 al mondo, negli ottavi di finale degli Australian Open.

Bella partita da parte dell'azzurro: in difficoltà con le prime di servizio nel primo set e un po' a rischio nel secondo, ha comunque tirato fuori il dna da campione vincendo sempre i punti decisivi e accedendo al prossimo turno, eguagliando il suo massimo risultato; ai quarti affronterà uno tra De Minaur (Australia) e Rublev (Russia).