Il milanista Sinner batte Medvedev ed è in finale alle ATP Finals! Ora Djokovic o Alcaraz

Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals di Torino! Il tennista milanista ha battuto per 2 set a 1 Medvedev in semifinale, soprattutto grazie ad un super terzo set. Domani affronterà il vincente tra Djokovic e Alcaraz. Complimenti Jannik!