Il ministro Abodi: "Calcio? Le vittorie arriveranno, il bicchiere è pieno a trequarti"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - "Verrà il momento della vittoria". Il ministro dello sport Andrea Abodi a margine della partenza del Vespucci ha commentato la chiusura di stagione con un po' di amaro per le squadre di calcio italiane, sconfitte nelle finali delle coppe europee, e con la delusione dell'Under 21 eliminata ai recenti europei di categoria. "A volte si rimane delusi semplicemente per aver perso una finale. Ne abbiamo perse tante in questa stagione ma ci si dimentica che per arrivare in finale bisogna vincere tante partite. Il fatto è che siamo incontentabili - ha aggiunto-.

D'altro canto, non siamo soli ma c'è sempre un avversario. Siamo stati anche un po' sfortunati e c'è stato forse qualche errore di troppo. Io tendo sempre a valorizzare le cose positive, per me il bicchiere più che mezzo pieno è tre quarti pieno". (ANSA).