Il Ministro Abodi replica a Cairo: "Il Governo non è ostaggio di nessuno"

È un momento delicato come non mai per i rapporti fra calcio e politica. A margine dell'incontro fra i club di Serie A avvenuto ieri in Federazione, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha lanciato un vero e proprio grido di allarme: "Abbiamo perso nell'ultimo anno un miliardo e trecento milioni, sono debiti finanziari importanti ha dichiarato il numero uno granata - lo Stato e il Governo non danno il minimo aiuto: il Decreto Crescita era un vantaggio per il Governo perché se io vado a prendere Lukaku e lo porto in Italia e lui guadagna otto milioni di euro allo Stato va comunque un importante contributo di circa due milioni di euro".

La replica di Abodi. Con una nota, alle parole di Cairo ha risposto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani: "Il Governo non è ostaggio di nessuno, ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo". Abodi ha invitato a far sì "che non si guardi all'industria del calcio da un unico punto di vista ma si possa avere una visione d'insieme".

Salvini contro il Decreto Crescita. Tra le forze politiche che più hanno spinto per l'abolizione dei benefici fiscali per i giocatori in arrivo dall'estero, la Lega di Matteo Salvini, da tempo in prima linea "contro altri sconti destinati ai calciatori stranieri".