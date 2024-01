Il Ministro dell'Interno: "Rendere più efficaci le sanzioni per i responsabili di atti di razzismo"

vedi letture

Matteo Piantedosi, il Ministro dell'Interno, fin da subito si è dimostrato sensibile agli episodi di razzismo di cui Maignan è stato vittima a Udine sabato sera. Intervistato alla Gazzetta dello Sport questa mattina, Piantedosi ha parlato a ruota libera di quanto accaduto al Bluenergy Stadium e di come le istituzioni politiche e quelle sportive possono mettersi al lavoro fin da subito per migliorare la situazione.

Le parole con cui Piantedosi ha commentato la severità delle pene in questi casi: "Quanto accaduto deve farci riflettere sulla necessità di rendere ancora più efficaci le sanzioni per colpire i singoli responsabili di questi atti inaccettabili. Vanno individuati strumenti che, oltre alla chiusura degli stadi e delle curve, rendano ancora più incisiva la risposta dello Stato verso gli autori di questi gravissimi gesti. Anche in considerazione del fatto che la decisione di sospendere una partita potrebbe scontare la difficoltà dei possibili riflessi sulla sicurezza e sull’ordine pubblico"