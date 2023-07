Il Ministro dello Sport Abodi: "A Jankto dirò che sono felice di quello che ha detto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Stampa, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato di Jakub Jankto e di cosa gli dirà quando si parleranno: "Gli dirò che sono felice di quello che ha detto. Se arrivano cento coming out sarà solo positivo, vorrà dire che siamo più civili e aperti. Farò tutto quello che può servire per chiarire la mia posizione su questo argomento perché, in questi casi, le affermazioni mal interpretate in maniera estrema, e a volte forzata, non permettono di considerare normali delle scelte che invece lo sono".