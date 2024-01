Il Ministro dello Sport Abodi: "Le nostre scuse a Mike Maignan. No al razzismo e rispetto, sempre e ovunque"

vedi letture

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta così l'increscioso episodio degli insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan durante Udinese-Milan di questa sera. Questo il suo tweet: "Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan".