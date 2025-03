Il ministro dello Sport annuncia che il primo provvedimento per la riforma del calcio è sugli stadi

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Una road map c'è e verrà esplicitata nelle prossime settimane, credo entro fine mese. Ma il primo provvedimento sarà quello sulle infrastrutture a cominciare dagli stadi per poi passare al commissario". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la conferenza stampa in Senato dopo l'ok della VII Commissione all'atto di indirizzo per il Governo sulle prospettive di riforma del calcio. "Oltre a pubblicità e betting c'è molto di più - spiega Abodi -, bisogna avere la capacità di fare lettura attenta del documento. Si parla di infrastrutture in senso generale, di calcio femminile, di un nuovo assetto dei campionati e questa è una riforma più ampia che riguarda la federazione in primo luogo.

Ma anche qui serve gioco di squadra e confronto in tempi brevi tra governo e federazione". Abodi conclude parlando della protesta del M5S sulla possibile abolizione del decreto dignità: "Al di là delle diversità di opinioni, comprendiamo la loro posizione ma abbiamo un'idea diversa, soprattutto su come contrastare le scommesse illegali e i fenomeni di ludopatia. Possiamo avere idee differenti per come si raggiunge obiettivo, ma la nostra posizione merita rispetto". (ANSA).