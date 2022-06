Il Mondiale in Qatar restringe il calendario fino a novembre: tutti gli impegni del Milan, tra Serie A e Champions

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La stagione che sta per iniziare, ovvero quella 22/23, sarà sicuramente anomala a causa della Coppa del Mondo, che si terrà in Qatar nei mesi di novembre e dicembre 2022. Di conseguenza i calendari di leghe nazionali e competizioni europei dovranno adeguarsi: il via per la Serie A infatti, e ovviamente della Champions League, è atteso con circa due settimane di anticipo rispetto al solito.

Di seguito tutti gli impegni del Milan, italiani ed europei, da agosto a novembre, quando inizierà il Mondiale:

Serie A

14 agosto

21 agosto

28 agosto

31 agosto

4 settembre

11 settembre

18 settembre

2 ottobre

9 ottobre

16 ottobre

23 ottobre

30 ottobre

6 novembre

9 novembre

13 novembre

Champions League

6/7 settembre

13/14 settembre

4/5 ottobre

11/12 ottobre

25/26 ottobre

1/2 novembre