Il Monza cerca un esterno sinistro: il Milan avrebbe aperto al prestito di Bartesaghi

Il Monza è alla ricerca di un esterno sinistro visto che Kyriakopoulos non ha convinto fino in fondo, Pedro Pereira e Ciurria sono adattati su quella fascia e Franco Carboni è stato ceduto alla Ternana. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club brianzolo ha messo nel mirino in particolare due giocatori, vale a dire Davide Bartesaghi del Milan e Mitchel Bakker dell'Atalanta.

Per quanto riguarda il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, che fa parte del gruppetto di giovani di belle speranze che Stefano Pioli sta lanciando poco alla volta, il club di via Aldo Rossi avrebbe aperto alla sua cessione in prestito ai biancorossi fino al termine della stagione. Ora tocca ad Adriano Galliani decidere se affondare o meno il colpo per il giovane esterno del Milan.