Il Monza di Galliani e Berlusconi fa 4 punti su 6 contro l'Inter in Serie A

Un 1-0 che fa clamore e che regala al Monza un altro grande risultato in questa prima stagione di Serie A nella storia. Con l'1-0 odierno in casa dell'Inter, infatti, la squadra di Raffaele Palladino si porta al 12esimo posto in classifica a quota 38 punti. E la compagine brianzola, guidata dalla coppia Berlusconi-Galliani, in questo campionato, ricordiamo, ha raccolto quattro punti su sei contro i nerazzurri di Simone Inzaghi (2-2 all'andata).