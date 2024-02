Il Monza ne fa quattro al Milan: ecco quanti gol aveva segnato nelle cinque gare precedenti

vedi letture

Il Milan, in questa stagione, sembra avere il potere di tirare fuori il meglio dalle proprie avversarie. L'Udinese ha trovato la sua prima vittoria in campionato a San Siro, a inizio novembre, o ancora l'Atalanta ha cominciato la sua risalita in questa stagione proprio a partire dalla gara contro il Milan del 9 dicembre. Anche ieri i rossoneri hanno concesso ai propri avversari di andare oltre i loro limiti. Tanto per cominciare il Monza ha segnato per la prima volta quattro gol in una partita di Serie A.

Ma è il rendimento a lasciare di stucco. Ieri il Milan ha concesso al Monza il poker. Nelle cinque gare precedenti, però, la squadra di Palladino aveva segnato solamente due gol complessivi. I brianzoli avevano perso 1-5 in casa contro l'Inter, perso 3-0 a Empoli, vinto 1-0 con il Sassuolo e infilato due pareggi per 0-0 consecutivi contro Udinese e Verona.