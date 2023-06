Il napoletano Chiariello: "Chi picchia un po' in testa sono Milan e Inter... Preso Kamada, ma Brahim era spacca-partite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il Napoli ha piazzato il primo colpo di mercato: ha riscattato il Cholito Simeone. Il calciomercato prosegue e, sembrerebbe, che al posto di Ndombele ci sia interesse per Guido Rodriguez, così come per Posch del Bologna. Ci sono tante chiacchiere, il Napoli sarebbe almeno su 50 obiettivi, in realtà deve fare molto poco. Oltre a coprire i tasselli mancanti, bisognerà avere fiducia nelle scelte di chi ne farà.

Avevamo detto che il Napoli sarebbe rimasto in pole position e per farlo c’è un allenatore che può fare davvero bene, Galtier, un marsigliese, uno tosto, che ha vinto col PSG – squadra inallenabile – ma col Lille e Saint Etienne aveva fatto più che bene. Per quanto riguarda le altre, mi comincia a preoccupare Mourinho: la Roma sta facendo una grandissima campagna acquisti, piazzando due colpi importanti. La Lazio ha bisogno di un vice Immobile che sia un co-titolare perché dovrà dividere la stagione, ma soprattutto a centrocampo cerca un sostituto di Cataldi che sia un forte regista e capire le intenzioni di Milinkovic Savic e Luis Alberto: Sarri vorrebbe Zielinski al posto di Luis Alberto, ma il polacco guadagna troppo.

Chi, invece, picchia un po’ in testa sono le milanesi: è vero che il Milan pare aver chiuso Kamada, ma partirà Brahim Diaz che ha funzionato da spacca partite. L’Inter fa un passo indietro con Retegui al posto di Dzeko ed ha dei problemi enormi, probabilmente dovendo vendere Onana. La Juventus è un cantiere aperto, le sirene arabe per Allegri sono tante. Morale della favola: il Napoli conserva Simeone, Raspadori sarà titolare stasera con la Nazionale a dimostrazione che il Napoli ha puntato bene e c’è voglia di continuare con Osimhen".