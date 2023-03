Il napoletano Del Genio ai milanisti: "Le avete vinte voi le Champions? Ok, bene. Vi ributtiamo la palla e siete voi che dovete vincere perché siete favoriti per la storia"

MilanNews.it

Il giornalista napoletano Paolo Del Genio si è così espresso nel corso di ‘A Tutto Napoli’ su Tele A: “La narrativa della storia del Milan in Champions, di loro che le hanno vinte, a me fa piacere. Mette pressione a loro. Le avete vinte voi le Champions? Ok, bene. Vi ributtiamo la palla e siete voi che dovete vincere perché siete favoriti per la storia (ride, ndr).