Il napoletano Del Genio: "Marciniak non si farà condizionare dal Maradona. Complimenti a Maldini"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il giornalista napoletano Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista di Napoli-Milan: "Marciniak l’arbitro migliore al mondo? E quindi non si farà condizionare dal fattore campo (aiutando, dunque, la squadra in trasferta, ndr) ci hanno mandato invece quello scarso a Milano. Complimenti a Maldini, che dire (ride,ndr). Io avrei voluto lo stesso arbitro anche al ritorno visto il condizionamento (ride, ndr.)".