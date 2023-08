Il napoletano Del Genio: "Non so se sia il Milan la squadra da temere, l'ho visto contro il Monza e non mi sembra tanto migliorato"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Non so se sia il Milan la squadra da temere, l'ho visto contro il Monza e non mi sembra tanto migliorato. L'anno scorso per me quella che è andata al di sotto delle sue possibilità in campionato è l'Inter, quindi per me a livello di potenzialità è l'Inter la squadra più vicina al Napoli, anche l'anno scorso non c'era gran differenza tra la rosa nerazzurra e quella partenopea".