Il napoletano Del Genio: "Sul lungo il Milan non è paragonabile al Napoli, non a caso è a -22. Ma sulla singola sfida..."

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Osimhen out? Mancherà molto, riesce a darti soluzioni che senza di lui sono più difficili da trovare. Il Napoli può comunque trovare delle giocate per mettere in difficoltà il Milan. Ci saranno difficoltà dal punto di vista tattico perchè forse il Milan è la squadra che sa giocare meglio questo tipo di partite. Sul lungo il Milan non è paragonabile al Napoli, non a caso è a -22. Ma sulla singola partita o sulle due gare cambia tutto e l’assenza di Osimhen cambia molto”.