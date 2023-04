Il napoletano Fedele ci ripensa? "Mi auguravo il Milan ai sorteggi, ma ora..."

MilanNews.it

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, si è così espresso a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”: "Occorrerebbe un chiarimento tra gruppi organizzati e società. Escluderei che la partita di ieri possa essere servita a Spalletti come pre-tattica. Non c'è bisogno di una partita per conoscere caratteristiche e contromisure da prendere nei confronti di un avversario.