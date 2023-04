Il napoletano Iannicelli: "Ok lo Scudetto, ma il ritorno col Milan darà il sapore alla stagione"

MilanNews.it

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista napoletano Peppe Iannicelli: "C’è un paradosso che ci accompagnerà da qui fino alla gara di martedì. Il Napoli ha praticamente vinto lo scudetto in un modo straordinario e storico, tra cento anni si parlerà ancora di questo titolo vinto già a gennaio, ma dobbiamo renderci conto che il ritorno col Milan darà il sapore alla stagione. Se dovesse andar male un po’ di retrogusto amaro rimarrebbe in tutti noi. Credo che, in questo momento, questa pressione la stiano avvertendo tutti i calciatori azzurri e l’ambiente Napoli”.