Il Napoli è in finale di Supercoppa Italiana! Fiorentina ko 3-0 con Simeone e Zerbin

vedi letture

Il Napoli è in finale di Supercoppa Italiana: gli azzurri di Mazzarri hanno liquidato la Fiorentina con un netto 3-0, firmato Simeone - nel primo tempo - e Zerbin - autore di una doppietta lampo nel finale di gara. Recrimina la Fiorentina per un rigore sbagliato da Ikone sul punteggio di 1-0 per il Napoli che poteva rimettere in pari la sfida.

Ora il Napoli aspetterà la vincitrice di Inter-Lazio, in programma domani alle 20 italiane, per scoprire chi contenderà ai partenopei la Supercoppa in finale. L'Inter è la detentrice del trofeo, avendo battuto nettamente il Milan l'anno scorso, in una partita decisamente da dimenticare per i rossoneri.