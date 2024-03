Il Napoli ferma l'Inter a San Siro: finisce 1 a 1 il posticipo della 29^ giornata

Spettacolo e ritmo a San Siro, così si può descrivere il big match della 29^ giornata di Serie A fra Inter e Napoli. Entrambe le squadre hanno messo in campo grinta e tenacia per portare a casa punti fondamentali per il proseguo delle rispettive stagioni, con i partenopei che questa sera si giocavano decisamente di più rispetto ai nerazzurri, soprattutto in ottica Champions League.

Alla fine Inter e Napoli tornano a casa con un punto a testa, considerato il risultato finale di 1 a 1. Decisivi questa sera i protagonisti che non ti aspetti, ovvero due difensori: Matteo Darmian e Juan Jesus, che si sono presi la scena segnando le due reti del match.