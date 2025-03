Il Napoli risponde all'Inter e batte la Fiorentina 2-1: decisivo Lukaku

Il Napoli non trema al Maradona e risponde alla vittoria dell'Inter, andando a sconfiggere la Fiorentina per 2-1. La squadra di Antonio Conte si porta in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Romelu Lukaku che poi, nella ripresa, si traveste da assistman favorendo il raddoppio di Giacomo Raspadori. Il doppio vantaggio dura poco però con i viola che accorciano con un bel gol di Albert Gudmundsson. I partenopei soffrono un po' negli ultimissimi minuti di gara e sprecano con Simeone il colpo del ko, riuscendo comunque a portarsi a casa tre punti fondamentali.

Il programma completo della 28ª giornata di Serie A

07/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Cagliari 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino 2-2

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan 2-3

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza 3-2

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna 1-2

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina 2-1

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY